Yunanistan’ın Rodos Adası’nda devam eden yangınlar nedeniyle otellerde konaklama yapan turistlerin tahliyeleri sürüyor. Gümrüklü Limanı’na gelen 400’ ü aşkın turist Fethiye’deki otellere yerleştirilirken bir kısmı da Dalaman Havaalanı’na götürüldü.

Rodos’ta 6 gündür devam eden orman yangınlarının yerleşim alanları ve otellere sıçramasının ardından tahliyeler devam ediyor. Rodos’a tatil için giden büyük bir kısmı İngiliz ve Alman vatandaşı 400’ e yakın turist 2 ayrı feribotla 2 gün boyunca Fethiye Gümrüklü Limanına getirildi. Turistlerin tahliyesine yardımcı olan firma yetkilisi Hikmet Selçuk yaptığı açıklamada “Rodosta ki yangın hepimizi üzdü. Feribotumuz ve diğer şirket feribotu 2 gün boyunca Rodostan Fethiye’ye turistleri getirmektedir. Turistler kendilerini karşılayan acentaların ayarladıkları otobüsler ile otellere ardından bazı turist grupları da havaalanına götürülüp uçaklar ile ülkelerine gönderilmektedir” ifadelerini kullandı.