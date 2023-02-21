Muğla’nın Marmaris ilçesine en yakın Yunan adalarından olan Rodos’tan depremzedeler için bir feribot daha yardım geldi. Böylelikle Rodos’tan depremzedeler için üçüncü feribot dolusu yardım yollandığı aktarıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesine en yakın Yunan adalarından olan Rodos’tan depremzedeler için bir feribot daha yardım geldi. Böylelikle Rodos’tan depremzedeler için üçüncü feribot dolusu yardım yollandığı aktarıldı.

Rodos Başkonsolosluğu koordinesinde, Rodos Müslümanları Eğitim, Kültür ve Kardeşlik Derneği üyeleri ve Rodosluların yardımları ile dolan 2 tır dolusu yardım kolileri Marmaris Express feribotu ile Rodos Adası’ndan ilçeye getirildi. İçlerinde gıda malzemesi, bebek maması, ayakkabı, havlu, çarşaf, oyuncak, kıyafet, battaniye, yorgan, temizlik ve hijyen malzemelerinden oluşan 2 bin 100 koli malzeme gümrüklü Cruiseport Limanı’nda Marmaris Kaymakamlık görevlileri, gümrük memurları, gönüllü yardımseverler ve liman çalışanlarınca kamyonlara yüklendi. Gelen yardımlar Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda İçmeler Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’ndeki depolama alanına deprem bölgesine gönderilmek üzere teslim edildi. Rodos’tan yardım malzemelerinin gemi ile Marmaris’e gönderilmesinin devamının geleceği orada da yardım seferberliğinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Rodos’tan depremzedeler için üçüncü kez feribot dolusu yardım yollandığı aktarıldı.