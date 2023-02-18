Muğla’nın Fethiye ilçesine Yunanistan’dan gelen yardımları taşıyan Sea Star Lindos yolcu feribotu, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman tarafından karşılandı.

Muğla’nın Fethiye ilçesine Yunanistan’dan gelen yardımları taşıyan Sea Star Lindos yolcu feribotu, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman tarafından karşılandı.

Rodos Başkonsolosluğu öncülüğünde Rodos Adası’nda yaşayan Türkler ve Yunan vatandaşlar tarafından toplanan yardım malzemeleri, Muğla’nın Fethiye ilçesine gönderildi. İlçeye ulaşan ve yardımları taşıyan Sea Star Lindos yolcu feribotu, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman tarafından karşılandı. Fethiye Limanı iskelesine yanaştırılan feribottan Kızılay gönüllüleri tarafından indirilen yardım kolileri, Fethiye Kaymakamlığı koordinasyon merkezince deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım toplama alanına götürüldü.