Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Rodos Adası’nda da binlerce kişinin tahliyesi sürüyor.

Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele 8. gününde de devam ediyor. Yangınlardan en çok etkilenen bölge olan Rodos Adası’ndan şu ana kadar en 40 bin kişi tahliye edilirken, bölgede bulunanların tahliyesi devam ediyor. Yangınlar şiddetli rüzgarlar nedeniyle yayılmaya devam ederken, itfaiye ekiplerinin yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Rodos Adası’nın güney kesiminde bulunan Gennadi ve Vati köylerinin yakınlarındaki 2 nehrin kuruduğu aktarıldı. Adanın bazı bölgelerinde yeni yangınların çıkmasından endişe edilirken herhangi bir yerleşim yerlerinde hasar kaydedilmediği belirtildi. Yunanistan’ın Evia (Eğriboz) Adası’nda da yeni yangınların çıktığı henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Tur organizasyonları iptal edildi

Rodos Adası’nda bazı bölgelerde kontrolün sağlanmasının ardından en az 2 bin kişi evlerine dönerken, yangınlar nedeniyle adaya yapılacak birçok uçuş iptal edildi. Tur organizasyonları da Rodos Adası’ndaki etkinliklerini askıya alırken, tatilini Yunanistan’da geçirmeyi planlayan 39 bin kişiye daha sonra kullanmak üzere yeni rezervasyon seçenekleri sunuldu.

Yunanistan’da sıcaklıklar artacak

Ülke orman yangınlarıyla boğuşurken, turistik bazı yerlerde sıcaklıkların 30, bazı yerlerde ise 40 derecenin üstüne çıkabileceği tahmin ediliyor.