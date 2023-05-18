Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ulusal düzeyde robot yarışları düzenlendi.

Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi tarafından ulusal düzeyde ve 25 farklı ilden 85 takımın yarıştığı ROBOTAV 2023 robot yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Yarışmaya, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Mustafa Güler, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, daire ve kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı ödül töreninde başarılı öğrenciler ve öğretmenlere başarı belgeleriyle birlikte toplam 30 bin TL’lik para ödülleri verildi.Okulun spor salonunda yapılan ve büyük ilgi gören yarışmaya 25 İlden 85 farklı takım katıldı. Yarışmada Tavşanlı ve Tavşanlı dışından binbeşyüz öğrenci misafir edildi. Okul Müdürü Hacer Bozat, yarışma sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklama da, “ Ulusalda düzenlediğimiz ROBOTAV 2023 Yarışmalarına Ülke genelinden 25 ilden 85 farklı takım katıldı. Bugün biz Tavşanlı’da okulumuzun spor salonunda toplamda diğer okullardan gelen öğrencilerle birlikte bin beşyüz kişiyi ağırladık. Tavşanlı’da böyle bir etkinlik düzenlemekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Amacımız Tavşanlı’nın tanıtımı okulumuzun tanıtımı ve gençlerimizin Milli Teknoloji hamlesinde eğitimli hale getirmek. İnşallah bu hedefimize ulaşmışızdır. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum “ ifadelerini kullandı.