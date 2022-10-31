Menteşe Belediyesi Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Çocuk Bilim Parkında açıldı. Etkinlikte ayrıca Türkiye’de Belediye çatısı altında geliştirilen ilk oyun olma özelliğini taşıyan ‘Menteşeli Efe’ isimli mobil oyunun da tanıtımı yapıldı.

Menteşe Belediyesi Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Çocuk Bilim Parkında açıldı. Etkinlikte ayrıca Türkiye’de Belediye çatısı altında geliştirilen ilk oyun olma özelliğini taşıyan ‘Menteşeli Efe’ isimli mobil oyunun da tanıtımı yapıldı.

Açılış töreni için Menteşe’de bulunan Ada Robot ve Arat Robotların tören sunumları ile başlayan etkinlikte, etkinlik alanında bulunan çocuklar robotlara yoğun ilgi gösterdiler. Törende sunum yapan, çocuklarla sohbet eden robotlar, zeybek dansı ile de katılımcılardan büyük alkış aldılar.

Törenin açılışında konuşan Uluslararası Genç Bilim İnsanları Derneği Başkanı Bilim Uzmanı Mehmet Ali Onaran, Menteşe Belediyesi ile paydaş olarak bilimsel çalışmalar yaptıklarını ve bilimsel içerikli projeler üretmeye devam edeceklerini ifade ederek Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’e teşekkür etti.

Başkan Gümüş; “İlklere imza atmaya devam ediyoruz”

Daha sonra konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Belediyesi olarak hem ülkede hem de Menteşe’de ilklere imza attıklarının altını çizerek, “Böyle bir tesisin açılışını özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde yapmak istedik. Çünkü Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında vizyonumuzu bilim ve teknoloji olarak belirledik. Çocuk Bilim Parkımız bölgede çok rağbet görüyor. Son 6 ayda gelen ziyaretçi sayısı 9 bin kişiyi aşmış durumda. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bilimle iç içe olmaları için çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu çerçvede bugün Muğla’nın tek kodlama merkezinin açılışını yaparken, Türkiye’de Belediye çatısı altında geliştirilen ilk oyunu olan Menteşeli Efe’nin de tanıtımı yapıyoruz. Belediyemizin Robotik Kodlama ve Robot Takımı üyesi olan çocuklarımız aldıkları eğitimle burada gördüğünüz robotlar gibi robotlar yapacaklar. Yapacakları çalışmalar ile bizleri ulusal ve uluslar arası arenalarda temsil edecekler. Robot takımımızın adının yakın gelecekte bu alanda damga vuran bir marka olacağını şimdiden görerek marka tesciline de başvurduk. Bu eğitim merkezimizin, kentimizin adını Dünya çapında duyurması dileklerimle Menteşemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Çağımız bilim ve teknoloji çağı. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bilim ve teknolojiyle iç içe olması, bu konuda kendilerini geliştirmeleri için çeşitli projelere imza atan Bahattin Başkanımızı kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Robotik ve Kodlama Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra Türkiye’nin Belediye çatısı altında geliştirilen ilk oyunu olan Menteşeli Efe’nin tanıtımı yapıldı. Etkinliğe katılan çocuklar hazırlanan sistemi kullanarak tablet üzerinden Menteşeli Efe oyununu oynadılar. Menteşeli Efe oyunu kısa süre içerisinde Play Store ve App Store’da da yayınlanarak herkes tarafından oynanabilecek.