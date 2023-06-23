Karabük’te gençlerin özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan Deneyap Atölyelerinde ilk eğitimler tamamlanarak dönem sonu proje şenliği gerçekleştirildi.

Karabük’te geçen yıl açılışı yapılan ’Deneyap Atölyesi’nde ilk eğitimler tamamlandı.

Öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları proje çalışmaları Robotik Kodlama Proje Şenliğinde sergilendi.

Öğlebeli Gençlik Merkezinde düzenlenen şenliğe Karabük Valisi Fuat Gürel katıldı. Ortaokul Grubu Deneyap Proje Şenliğinde derece alan takımlara protokol üyeleri ile birlikte kupalarını veren Vali Gürel tüm takımları ve çocuklarımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Robotik Kodlama Proje yarışmasında Sıradışı Zekalar Takımı birinci, İngenious Takımı ikinci ve Çikolatalı Sütler Takımı üçüncü oldu.