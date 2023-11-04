Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ‘Robotik Kodlama ile Tanışma Günü’ etkinliği düzenlendi.

BŞEÜ, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılan kurslar kapsamında açık ve uzaktan öğrenme merkezi Öğretim Görevlisi Murat Artsın tarafından Bilecik Özel Eğitim Ortaokulu öğrencilerine yönelik “Robotik Kodlama ile Tanışma Günü” etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte robotik kodlama ile ilgili temel kavramlar tanıtılarak kodlama sırasında kullanılan teknik terimler hakkında bilgilendirme yapıldı. Akademisyen Artsın, verdiği eğitimde teorik olarak öğretilen kavram ve terimlerin kullanımı eğlenceli içerikler ile destekleyerek öğrencilerin konuyu kavramalarına olanak sağladı. Eğitimde öğrencilere robotik kodlama denemeleri yaptırılarak uygulama yapmaları ve temel seviyede öğrendiklerini uygulamaya geçirerek pekiştirme yapmaları sağlandı. Yapılan etkinlik ile çocuklar hem robotik kodlama ile tanışmış hem de keyifli zaman geçirerek unutamayacakları bir deneyim yaşamış oldular.