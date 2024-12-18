Uzmanlar, kireçlenme hastalığı sonucunda oluşan diz problemlerinde yapılan robotik cerrahi ameliyatlarının neticesinde hastalar daha kısa sürede rehabilitasyon süreci yaşadıklarını ve protez ömrünün daha çok uzadığını belirtti. Denizli Özel Tekden Hastanesi Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, “Robotik cerrahiden sonra hata payı çok daha aza indiği için başarı oranı daha da yükselmiştir. Diz protez ameliyatlarında yüzde 97’lik bir başarı oranı vardır” dedi.

Kireçlenme hastalığı eklemin yüzeyinin tamamen bozulup, eklemin kıvrılamaz, açılamaz veya çok ağrılı hale geldiği bir hastalıktır. Kireçlenme hastalığı ile ilgili konuşan Denizli Özel Tekden Hastanesi’nden Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, toplumda ilerleyen yaş, fazla kilo ve bedenin aşırı kullanımı nedeniyle kireçlenme hastalığının çok sık görüldüğünü dile getirdi. Kireçlenmenin en sık görüldüğü uzuvlardan bir tanesinin dizler olduğunu, diz kireçlenmesinin son aşamasında kıkırdak yüzeylerin tamamen aşındığını ve eklemde hareket kaybı geliştiğini, özellikle ev içinde hatta yatakta bile ağrıların başladığı belirtti. Kireçlenmenin son aşamalarında ise artık ağrıların dayanılmaz noktaya geldiği, ve çözüm olarak yaklaşık 50 yıldır yapılan ameliyat olan diz protezi ameliyatı yapıldığını belirtti. Diz protezi ameliyatlarında eklemin bozulmuş kısmı olan kıkırdaklarının çıkarılıp yapay bir protez konulduğunu açıkladı. Ameliyatlar esnasında bozulan kemiklerin proteze göre kesilerek hazırlandığını ve yerine konulan metal protezin bir ömrü olduğunu açıklayan Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, “Bu ameliyatlar esnasında kemik proteze göre kesilerek hazırlanır ve yerine metal protez konulur. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte bu ameliyatlarda hata payını sıfıra indirmek için diz protezi ameliyatlarında robot kullanıyoruz.” dedi.

“Robotik diz protezleri ile yapılan ameliyatların rehabilitasyon süreci daha kısa sürüyor”

Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlardan sonra hastalarda rehabilitasyon sürecinin daha kısa olduğunu ve kişiye özel hatasız yerleşimli protez olduğunu dile getiren Denizli Özel Tekden Hastanesi’nden Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, “Ameliyatlarda robot kullandığımız zaman kemikte hata yapma şansımız çok az oluyor. Kemiği proteze muntazam bir şekilde ayarlamış oluyoruz. Ayrıca bu ameliyatları yaparken kemik kesisini yapabilmek için yumuşak dokuyla bağları gevşetmemiz gerekiyor. Robotun en güzel yönlerinden bir tanesi çok az yumuşak dokuyu gevşeterek rahatlıkla protez uygulayabiliyoruz. Hem kemik kesisinin hatasız olması hem de yumuşak dokunun çok az kesilmesi nedeniyle hastaların rehabilitasyon süreci çok daha kısa oluyor. İşe dönüşü, ayağa kalkması çok daha hızlı oluyor. Kişiye özel kusursuz yerleştirilmiş protez nedeniyle ortalama protez ömrünün daha fazla uzadığını düşünüyoruz. Bu nedenle robotik diz protezi ameliyatlarını klasik yönteme göre daha fazla tercih ediyoruz. Hastanemizde de robotik diz protez ameliyatları başarılı ile uygulanıyor” diye konuştu.

“Diz protezi ameliyatlarda yüzde 97’lik bir başarı oranı vardır”

Ortopedik ameliyatlar arasında başarı oranı en yüksek ameliyatlardan bir tanesinin diz protezi ameliyatı olduğunu ve robotik cerrahiden sonra hata payının daha aza indiğini belirten Op. Dr. Tatar, “Diz protezi ameliyatının riskli noktaları var. Özellikle enfeksiyon kapma gibi bir riski var. Kireçlenmenin son aşamasında eğer bir hasta kalıcı bir tedavi istiyorsa hem uzun zamandır uygulanması hem de sonuçlarının başarılı olması nedeniyle diz protez ameliyatlarında çok fazla çekinilecek bir durum yok. Ufak tefek her ameliyatın olduğu kadar bu ameliyatın da riskleri var ama başarı oranı en yüksek ameliyatlarından bir tanesi diz protez ameliyatıdır. Hele ki robotik cerrahiden sonra hata payı çok daha aza indiği için başarı oranı daha da yükselmiştir. Diz protez ameliyatlarda yüzde 97’lik bir başarı oranı vardır” dedi.