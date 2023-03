Estonya merkezli Robotex International 2023 Türkiye ayağı İstanbul, İzmir ve Safranbolu’da yapılıyor. Başarılı olan takımlar, Antalya’da yapılacak olan finalde yarışacaklar.

Robotex Türkiye Kurucusu Zülal İnan, Safranbolu’da olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Türkiye’de olduğu gibi Çin, Yunanistan, Finlandiya, ABD gibi daha pek çok ülkede finallerin yapıldığını ifade eden İnan, "Ülkemizdeki finallerin ardından Kasım ayında Estonya’da gerçekleşecek olan yarışmaya Türkiye karması olarak katılacağız. Bu vesile ile Safranbolu Belediyemiz ve Belediye Başkanınıza evsahipliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Dünyanın pek çok ülkesinden çocuk ve gençlerin katıldığı önemli bir yarışmanın Türkiye ayağına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de, "Bilim her daim önemli. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim için onların yaptığı her icat birinci. Ancak yarışma kuralları doğrultusunda bir takım birinci olacak" diye konuştu.

Estonya’da düzenlenecek olan finallerde çocukların önemli dereceler alacağına inandığını vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Gelecek onların ellerinde yükselecek. Bizim görevimiz ise gelecek kuşaklara çok eğitimde, bilimde, teknolojide, hayatın her alanında çok daha güzel bir ülke bırakmak. Ben ülkemizi Estonya’da ki finallerde temsil edecek olan çocuklarımıza başarılar diliyorum."