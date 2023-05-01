Bayburt’u temsil eden ROBOHATİP takımı İHA yarışmasından dereceyle dönüyor.

TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları yarışmasında Bayburt’u temsil eden Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yusuf Kör, Sami Eren Polat, Atıf Kemal Topsakal, Mustafa Cemil Koloğlu, Muhammet Emir Kaban ve Şafak Aydeniz’den oluşan ROBOHATİP takımı danışman öğretmenleri Mustafa Çobanoğlu eşliğinde katıldığı Bursa’daki Türkiye Finallerinde görev videosu aşamasında Türkiye 2’incisi oldu, final yarışları sonucunda en yüksek performans ödülünü aldı.