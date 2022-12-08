Estonya’da gerçekleştirilen Uluslararası Robot Festivaline katılan Buca Bilim ve Sanat Merkezinin (BSM) robotik kodlama ekibi, hazırladıkları robot projesi ile dünya birinciliği ile ödüllendirildi.

Estonya’da gerçekleştirilen Uluslararası Robot Festivaline katılan Buca Bilim ve Sanat Merkezinin (BSM) robotik kodlama ekibi, hazırladıkları robot projesi ile dünya birinciliği ile ödüllendirildi.

Buca Bilim ve Sanat Merkezi (BSM), gurur ödüllerine bir yenisini ekledi. Dünyanın en büyük robot festivali olarak adlandırılan Robotex Uluslararası Robot Festivaline katılan Buca BSM’nin robotik kodlama ekibi, ‘ROBOBUCA’ çalışması ile dünya birinciliği kazandı. Estonya’nın Tallin şehrinde gerçekleşen festivale, 28 ülkeden yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Ekip, mayıs ayında gerçekleşen Türkiye elemesi Robotex Turkey Ulusal Şampiyonası finalinde ülkemizi temsil etme hakkı kazanmıştı.

Estonya’da katıldıkları dünya finalinde ise Roboleague kategorisinde gerçekleştirdikleri robot projeleri ile jürilerin beğenisini kazanan minik öğrenciler, dünya birinciliği ile ödüllendirildi. Buca BSM takımı aynı zamanda, ‘LegoSumo’ ve ‘Line Following’ kategorilerindeki robotları ile de finalist olarak yarıştı. Türkiye Cumhuriyeti Estonya Tallin Büyükelçisi Başak Türkoğlu da, öğrencileri yarışma alanında ziyaret ederek, projeleri ile ilgili sohbet edip, başarılarından dolayı öğrencileri kutladı.