Afyonkarahisar İhsaniye Anadolu Lisesi Robotik Kodlama takımı World Robot Olimpiad ve Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen First Lego League Superpowered sezonunda

‘Robo Frig’ projeleri ile Yükselen Yıldız Ödülünü aldı.

6-7 Mayıs 2023 tarihlerinde İzmir’de 3 seri halinde düzenlenen Robotik Kodlama yarışmalarında İhsaniye Anadolu Lisesi Robotik Kodlama Takımı Robo Frig başarılı performansıyla yarışmalara katıldığı ikinci sezonunda da ödül aldı. Ödülle ilgili konuşan Okul Müdürü Serdar Üstüntaş, “Robotik kodlama takımımız Robo Frig’i ve danışman öğretmenimiz Volkan Adasoglu’nu tebrik ediyorum. Aralık ayından beri süregelen çalışmalarımızın meyvesini Yükselen Yıldız ödülüyle almış olduk. Sportif, kültürel ve bilimsel alandaki başarılarımızı artık akademik alandaki başarılarla da taçlandırmak istiyoruz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.