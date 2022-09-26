Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Rize’ye yeni 2 tane daha çay fabrikası daha kuruyor.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Rize’ye yeni 2 tane daha çay fabrikası daha kuruyor.

ÇAYKUR kendisine ait Rize’deki faaliyette olan 47 Yaş Çay İşleme Fabrikası’na yenilerine ekleyerek 2 çay fabrikası inşa ediyor. Rize’nin Çamlıhemşin ve İkizdere ilçesinde yapımına başlanan çay fabrikalarının 2023 yılının yaş çay kampanyasına yetiştirilmesi için çalışılıyor.

Yeni yapılamaya başlanan çay fabrikaları hakkında bilgi veren ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Yeni iki tane çay fabrikamız var. Bunlardan biri İkizdere’de diğeri ise Çamlıhemşin ilçesinde yapılıyor. İkisinde de şuanda 1-2 hafta içerisinde betonarme kısımlarını teslim edecekler. Ondan sonra makine takım işlemleri başlayacak. Her iki fabrikanın inşaatı da zamanından hızlı gidiyor. Hızlı bir inşaat süreci var. Çamlıhemşin’in çatısı bitmek üzere, İkizdere’deki fabrikanın ise çatısına başlandı. Hızlı bir şekilde inşallah 2023 Mart- Nisan aylarında inşaatını bitirip Mayıs ayında da çay alımına başlayacağız" şeklinde konuştu.