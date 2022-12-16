Rize’de üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Yiğit Demirel için Rizesporlu oyuncular seremoniye Yiğit’in fotoğrafının olduğu ’kalbimizdesin’ yazılı tişört ile çıktı.

Rize’de üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Yiğit Demirel için Rizesporlu oyuncular seremoniye Yiğit’in fotoğrafının olduğu ’kalbimizdesin’ yazılı tişört ile çıktı.

Çaykur Rizespor’un 8-10 yaş takımı oyuncusu 8 yaşındaki Yiğit Demirel, 7 Aralık Çarşamba günü saat 16.45 sıralarında Çaykur Rizespor’un alt yapı tesislerinde üzerine kale direğinin üzerine devrilmesi üzerine kaldırıldığı hastanede 3 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden minik Yiğit için Çaykur Rizespor taraftarları TFF 1. Ligin 18. haftasında oynan Göztepe maçına Rizesporlu oyuncular seremoniye Yiğit’in fotoğrafının olduğu ’kalbimizdesin’ yazılı siyah tişört ile çıktı.