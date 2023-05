Çaykur Rizespor taraftarı, Altınordu maçı öncesinde takımı stada meşalelerle uğurladı.

Spor Toto 1. Lig’in 38. haftasında Çaykur Rizespor, saat 16.00’da Çaykur Didi Stadyumu’nda Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor 67 puanla 2. sırada yer alırken, Altınordu, 34 puanla düşme hattının son basamağı olan 16. sırada bulunuyor. Oynanacak olan kritik maçta yeşil-mavili ekibe beraberlik veya galibiyet yeterken, Altınordu’ya ise ligde kalmak için mutlak 3 puanın yanı sıra rakiplerinin de puan kaybetmesi gerekiyor. Kırmızı-lacivertliler kazanamadığı taktirde lige veda eden son takım olacak.

"Rizespor taraftar grupları olarak mücadelemizi verdik"

Maç öncesinde yeşil-mavili ekibin taraftarları, Mehmet Cengiz Tesisleri’ne gelerek, takımını meşaleler eşliğinde stada gönderdi.

Hiçbir zaman takımlarını yalnız bırakmadıklarını belirten Cümle Alem Taraftar Grubu Başkanı Ali Yılmazoğu, "Sene başından beri Cümle Alem ve bütün Rizespor taraftar grupları olarak mücadelemizi verdik. Bugün son gün ve inşallah buradan şampiyon ayrılacağız. Rizespor kimsenin cebine de sığmaz. Sadece bizim kalbimize sığar. Rizespor kimsenin malı değildir. Süper Lig’e şunu demek istiyorum. Çok hakkımız yenildi. Burada kurum ismi de vermek istemiyoruz. Bazı maçı yönetenlerin de isimlerini vermeyeceğiz. Bazı çeteler var onlara da seslenmek istiyorum. Rizespor’un hakkını bu saatten sonra kimseye yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Armanın olduğu her yerdeyiz"

Maç için İstanbul’dan geldiklerini söyleyen Burak Yerli, "İstanbul’dan geldik. Armanın olduğu her yerdeyiz. İster ABD’de olsun ister Brezilya’da olsun, biz her zaman kutsal armanın peşinde koşmaya devam edeceğiz. Her zaman da koşacağız" şeklinde konuştu.