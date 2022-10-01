Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında sahasında Bodrumspor’u ağırlayan Çaykur Rizespor, taraftarlarının arasında en minik izleyicilerinden 3 aylık Leyla Çetinoğlu tribünün ilgi odağı oldu. Annesi Zeynep ve babası Mükremin Çetinoğlu’nun kucağında maçı izleyen Leyla bebek taraftarlar ilgi gösterdi.

Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçında taraftarların arasında 3 aylık bebek izleyicisi tribünün ilgi odağı oldu.

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