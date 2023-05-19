Çaykur Rizespor, oynayacakları Altınordu FK karşısında alacakları 1 puan ile birlikte Süper Lig’e çıkabilecek.

Çaykur Rizespor Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında Göztepe karşısında aldıkları 3-3’lük skorla 1 puanla ligdeki yerini korumuş oldu. Yeşil-mavili ekip ligin 38. haftasında 21 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da sahasında oynayacağı Altınordu FK karşısında da galibiyet sevinci yaşamak istiyor. Yeşi-mavili ekip alacağı 1 puan ile Süper Lig’e çıkmayı garintileyecek.

Altınordu maçı ile ilgili konuşan Rizespor basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, alınabilecek bir puan ile Süper Lig’e çıkacaklarını ifade ederek “Öncelikle Pendik ve Göztepe maçlarında aldığımız sonuçlar, çok beklediğimiz sonuçlar değildi. Daha önce bu ligdeki maçlarımızı bitirip Süper Lig’e çıkmayı garantilemek istiyorduk. Ama başaramadık. Son maçımız Altınordu, alacağımız 1 puan ile artık Süper Lig’deyiz. Yeniden Süper Lig’e geri dönmüş olacağız. Bu maçla ilgili inancımız tam. Şehirde inanmış bizde inanmışız ve bu maçı kazanacağımızı biliyoruz. Tabi ki son maç içerde, Altınordu içinde son maç onlarında ligde kalmak için kazanmaları lazım. Bütün bu zorluk içerisinde şüphesiz ev sahibi olmanın, taraftarımızın önünde olacak olmanın avantajını kullanacağız. Taraftarımızın da desteğiyle birlikte bu maçtan galibiyetle ayrılacağımızı hissediyorum” ifadelerini kullandı.