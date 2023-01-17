Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ilk devrenin sona ermesinin ardından Antalya kampı ve Ankara deplasmanı nedeniyle 27 günlük aranın ardından dün Rize’ye dönerek 19 Ocak Perşembe günü kupada oynayacağı Fenerbahçe maçı ile 23 Ocak Pazartesi günü sahasında Denizlispor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

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