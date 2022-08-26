Rize’nin yöresel yemeklerinin tanıtılması için düzenlenen ‘Gastro Rize’ Tanıtım Günleri etkinliği başladı.

Rize’nin yöresel yemeklerinin tanıtılması için düzenlenen ‘Gastro Rize’ Tanıtım Günleri etkinliği başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Gastronomimizin tamamını tanıtmak, tattırmak ve marka değerini arttırmak istiyoruz. Bütün Türkiye’nin şehirlerinde Rize kahvaltısı, Karadeniz mutfağı ve şefleri ile ustaları ile beraber yer almasını istiyoruz. Bize hedeflerimizde bir yol haritası oluşturacak kıymetli bilgilerin arttığı ve arttırılacağı bu panelin faydalı olacağına inanıyoruz. Bu yol haritası doğrultusunda da Rizeli hemşerilerime, çiftçilerime, emekçi kardeşlerimize ve bütün üreticierimize tüm sektörlerle beraber koşmaya hazır olduğumuzu temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rize Valisi Kemal Çeber ise yaptığı konuşmada "Ben coğrafi işaret konusuna özel hassasiyet gösteren bir valiyim. Rize’ye geldiğim zaman sadece 2 coğrafi işaretli ürünümüz vardı. Geçen hafta en son Çayeli Koleti peynirinin coğrafi işaret tecilini aldık. Bununla beraber 14 Coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Geçen yıl en fazla coğrafi işaret tescili yapılan yer Rize olmuştu. Geçen sene GastroRize günlerine katılamamıştım. Başka bir program dolayısıyla Rize dışındaydım ama döndüğümde herkesten çok olumlu dönüşler aldım. Etkisi de aylarca sürdü. Programa katılanlarla Konuştuğum zaman buraya geldiklerinden dolayı memnun olduklarını söylediler" şeklinde konuştu.

2 gün daha sürecek olan festival, gastronomi dünyasının önemli isimlerini buluşturacak. Festivale Türkiye’nin en iyi şeflerinin görkemli gastro-şovları renk katacak.