Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde ’sis denizi’ ile meşhur Huser Yaylası başta olmak üzere yaylalar mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sıcaklıkların düşmesi ile birlikte yaylalar beyaz örtüsünü giydi. Hava sıcaklıklarının 10 derecenin altına düşmesiyle Rize’nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşmeye başladı. İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası, yine İkizdere ilçesine bağlı balı ile ünlü Anzer Yaylası, gelen turistlerin hayran kaldığı sis denizi ile ünlü Huser Yaylası yağan karla birlikte beyaza büründü.