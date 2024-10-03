Rize İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesislerinde görevli personel tarafından 65 yaş üstü hastaların sağlıklı ve keyifli vakit geçirmeleri hedeflenen proje çerçevesinde ziyaret edildi.

Toplum bilincinin artırılması ve yaşlıların dijital sağlık çözümlerinden faydalanmalarına yönelik Rize İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı tüm İlçe Sağlık Müdürlükleri, İl ve İlçe hastanelerinde ve tüm Toplum Sağlığı Merkezleri’nde görevli sağlık personelleri tarafından yaşlılar ziyaret edilerek bilgilendirmeler yapıldı.

Tansiyon ve kan şekeri ölçümlerinin yapılmasının yanı sıra Aile Hekimliği Birimleri’ne yönlendirmeler yapılıp, broşürler dağıtıldı. Muayene ve tetkiklerini yapılan yaşlıların ile tedavileri de planlandı.

Öte yandan yaşlıları amacıyla Rize’de ve ilçelerindeki hastanelerde çeşitli etkinlikler düzenlenerek keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.