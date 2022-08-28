Rize’nin Fethi’nin 561’inci yılı etkinlikleri çerçevesinde kentte Türk bayrağı ile kortej yürüyüşü yapıldı.

Rize’nin Fethi’nin 561’inci yılı etkinlikleri çerçevesinde kentte Türk bayrağı ile kortej yürüyüşü yapıldı.

Rize Valiliğinin himayesi, Rize Belediyesi ve RİDEVA’nın (Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı) organizasyonunda tüm sivil toplum kuruluşlarının katkı ve katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan Rize’nin Fethi’nin 561. Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Yusuf Yılmaz, RİDEVA Başkanı Recep Albayrak ve vatandaşların katıldığı yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. Mehter takımı eşliğinde 150 metrelik Türk bayrağı ile yapılan yürüyüş İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde sona erdi. Kültür merkezinde ‘Rize’de tarihi bir an, Fatih Sultan Mehmed Han’ vecizesiyle gerçekleşen etkinlikte tiyatro oyunu, mehteran takımı gösterisinin ardından tarih sunumu yapıldı. Düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmasında derece yapan kişilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

Program öncesi konuşma yapan RİDEVA Başkanı Recep Albayrak, "Bu şehrin 561 yıl önce Türkleşmesinin ve İslamlaşmasının başlangıcı olan fethin bu manevi olgusunun bugün için burada kutlanmasını çok önemsiyorum. Fetih olgusu özellikle Rize’nin kurtuluşuyla beraber Rize’de yarı resmi olarak kutladığımız bu organizasyonu inşallah bundan sonraki süreçte de resmi bir statü kazanarak STK’larımızla beraber resmi bir organizasyona dönüşmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.