Rize’nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen 4. Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali’nde atmacalar yarıştı.

Ardeşen ilçesinde bulunan Vali Erdal Ata Stadyumu’nda düzenlenen festivale birbirinden farklı 30 atmaca katıldı. Atmacacılık kültürünün sürdürülebilmesinin amaçlandığı festivalde atmacacılığın Türkiye’deki anavatanı olan Rize ve Artvinli yarışmacılar boy gösterdi. Tek tek jüri önüne çıkan yarışmacılar Sarı, Kara, beyaz ve kızıl ırk kategorilerinde yarışarak en güzel atmacalar seçildi. Aynı zamanda atmacalar sahiplerinin hiçbir şekilde elle müdahale etmeden sesle çağırmaya çalışıldı.

“Bence bu yörenin, havasına, yeşilliğine ve geleneklerine uygun bir festival”

Festivale katılan ve atmaca merakının çocuk yaşlardan itibaren başladığını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Çocukluğumuzdan beridir biz de atmaca merakı içerisindeyiz. Rizespor’a da ’Atmacalar’ derler. Bu yörenin özel bir kuşu. Malumunuz avcı bir kuş. Bugün de güzel bir ortamdayız. Her sene Ardeşen’de yapılıyor. Doğaya salımlar yapılacak. Atmacalar hünerlerini gösterecekler. Bir derneği ziyaret etmiştik. Orada vatandaşlarımız sohbet ederken sağ elinde de atmaca vardı. Güzel bir tabloydu. Bence bu yörenin, havasına, yeşilliğine ve geleneklerine uygun bir festival. Halkımız seviyor. Jüride bugün en yeteneklisine ve en güzeline karar verecek" dedi.

“Bunu anlatmak mümkün değil yaşamak lazım”

Atmacacılık kültürünün kendilerinde dededen kalma bir miras olduğunu vurgulayan Atmacacılar Derneği Başkanı Hüseyin Uzunhasanoğlu, “Atmacacılık kültürü atalarımızdan bize miras kalan bir spordur. Bizim yöremizde bulunan atmacacılık kültürünü atalarımızdan gördük. Silah icat edilmeden atalarımız yaşamlarını devam ettirmek için atmaca ile bıldırcın yakalamayı bulmuşlar. Bizde bu kültürümüzü devam ettiriyoruz. Bu bir aşk. Bunu anlatmak mümkün değil yaşamak lazım” diye konuştu.