Down sendromlu gençler Rize Belediyesine ait kafede haftanın belirli günleri müşterilerine hizmet ediyor.

Rize Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından başlatılan "Bizim Uşaklar Burada" projesi çerçevesinde down sendromlu çocuklar belediyenin sosyal tesislerinde haftanın belli günlerinde garson önlüklerini giyerek müşterilere çay ve kahve servisi yapıyor.

Engelsiz Yaşam Derneği Sorumlusu Filiz Bayraktaroğlu özel çocukları sosyal hayata adapte etmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Burası onların sürekli bulunduğu bir yer değil. Bugüne kadar böyle bir ortamda çalışmadılar. Birçoğu 18 yaş üzerinde. Hayatları okulda veya özel eğitim merkezinde geçti. 18 yaştan sonra gidebilecekleri çok fazla bir alan yok. Hem engelsiz yaşam merkezimizle hem de bu tarz alanlarla biz onların sosyal hayata iyice adapte olmalarını sağlamaya çalışacağız. Bunun sonucunda da ailelerinin yaşı artık ilerliyor. Kendi yaşları da ilerliyor. Bizim hedefimiz maksimum bağımsızlık. Bu konuda da yardımcı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bu proje herkesin sahip çıkmasıyla beraber büyüyecektir”

Projenin vatandaşlar tarafından desteklenmesiyle beraber büyüyeceğini söyleyen, Belediye Meclisi Üyesi Burak Çakıroğlu, “Burası bir pilot tesisimiz. Daha önce yetiştirdiğimiz çocuklarımız burada başlayacak. Bu proje herkesin sahip çıkmasıyla beraber büyüyecektir. Ben inanıyorum ki burada çok daha farklı bir ortam olacak. İnsanlarımız bu çocuklarımıza alışmış olacaklar. Onlarda sosyalleşmiş olacaklar. Onlarda burada ki gelişimlerini tamamlamış olacaklar” dedi.

“Ben burada çayları topluyorum, masaları siliyorum”

Sosyal tesislerde çalışan Ömer Lütfü Kazancı, okulunu bitirdiğini ve çalışmaya başladığını belirterek, “İşler iyi gidiyor. Okula gidiyordum. Okulum bitti. Evet burada çalışıyorum. İşlerde iyi gidiyor. Burada çay içiyorlar. Ben burada çayları topluyorum, masaları siliyorum. Buradakilere yardım ediyorum. Ben masa tenisinde şampiyon olmaya devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Her işi yapıyorum”

Yaptığı çalışmaları anlatan Nisa Nur Uçak, “Burada bulaşıkları yerleştiriyorum. Pastalar geliyor ve bende onları tabaklara koyuyorum. Her işi yapıyorum. Bahşiş aldım. Paraları kumbaraya koyuyoruz. Bilmiyorum ama aklıma bir şey gelirse alırım. Müşteriler en çok çay ve kahve istiyor. Önce suyu koyuyoruz. Sonra çay koyuyoruz” şeklinde konuştu.

“35 yıl boşuna gitmiş”

Özel çocukların ailelerinden Osman Buyuran ise “Oğlum 35 yaşında oldu. 35 yıl boşuna gitmiş. Burada bir yıl oldu. Belediyemiz güzel bir hizmet veriyor. Biz çok mutluyuz. Çocuklarımız çok mutlu. Çocuklarımızın neler yapabildiklerini bizde görmüş olduk. Benim oğlum evde hiçbirşey yapamayan bir çocuktu. Şimdi şarkı söylüyor. Evde işler yapıyor. El sanatlarıyla ilgili bütün işlemleri yapıyor. Böyle bir imkanları bize verdiler. Ailecek çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.