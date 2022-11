Bir Rizeli’nin yemek pişirmek veya ısınmak için olmazsa olmazlarından olan kuzineler kışın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kış aylarının gelmesi ile yurt dışından da talepler aldıklarını belirten kuzine ustaları bu durumun kendilerini memnun ettiğini söylüyor. Yıllardır kuzinecilik yapan ustalar kuzineye olan talepten mutlu olsa da mesleklerini devredebilecekleri gençlerin yetişmemesi noktasında derin kaygılar taşıyor.

"Kuzineye rağbet şu an eskisinden daha fazla"

Sektörün en genç ustalarından biri olan ve 25 yıldır kuzine ustalığı yaptığının altını çizen Salih Avcı, “Kuzineye rağbet şu an eskisinden daha fazla. 20 yıl önce 7-8 çeşit kuzinemiz vardı ama şu an 65-70 çeşit sobamız. Kuzineler eskiden her ev için bir temel ihtiyaçtı. Fakat şu an eskiye nazaran gözede hitap etme ile birlikte birçok kuzine türü de oluştu. Normalde Rize sobası diye geçer ancak il dışı ve yurt dışından gelen talepler de arttı. Sektör hızla yükseliyor ancak alttan gelen çırak olamadığı için usta yetişmiyor. Biz son nesiliz ve 35 yaşın altında ustamız yok. Öğrenmek isteyen, ustalığı talep eden gençler de yok” şeklinde konuştu.

"Sanatla uğraşan kişi aç kalmaz"

Gençlerden kuzinecillik mesleğine talep göstermediğini söyleyen Avcı, "Gençlerden her sektör gibi bunlarda talep bekleniyor ama gençlerde talep yok. Artık gençlerde daha çok masa başı işler rantablı geliyor bu sektörde biraz zor. Sanatla uğraşan kişi aç kalmaz. Elinin emeğinin niyetini yiyorsun sonuçta” ifadelerini kullandı.

"Maliyetler arttığı için kuzinelerin fiyatları da arttı"

Maliyetler arttığından dolayı Kuzinelerin fiyatlarında da bir artış yaşandığını ifade eden kuzine ustası Ergün Kazmaz, "Geçtiğimiz yıla göre bu yıl daha da satışlar arttı çünkü pandemi zamanında köylere çıkanlar köylerde kaldı. Bundan dolayı da kuzineye rağbet daha fazla. Geçen sene bin TL’ye sattığım kuzine maliyetlerimizin de artmasından dolayı 4 bin TL’ye satıyorum. Maliyetler arttığı için kuzinelerin fiyatları da arttı" dedi.