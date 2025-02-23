Rize’nin Ardeşen ilçesinde kardan kapanan yolda naylonların üzerine oturarak kayan köy sakinleri renkli görüntüler oluşturdu.

Rize’de aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle 162 köyün yolu ulaşıma kapanırken, bazı köylerde vatandaşlar bu durumu fırsata çevirdi. Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı köyü Meyvalı Mahallesi’nde kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar bir araya geldi. Bazıları karın içerisinde yaktıkları ateşin etrafında sohbet ederken, bazıları ise muşamba ve naylonların üzerine oturarak kaydı. Toplu şekilde kar üzerinde kayan mahalle sakinleri eğlencenin tadını çıkartırken ortaya renkli görüntüler çıktı.