Rize’nin Ardeşen ilçesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan ihtiyaçlar depremzedelere gönderilecek.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan ihtiyaçlar depremzedelere gönderilecek.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Rize’nin Ardeşen ilçesinde Kaymakamlık, Ardeşen Belediyesi ve Tunca Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında 7’den 70’e herkes ellerinden ne geliyorsa yardım etmeye çalıştı. Ardeşen ilçesinde toplanan 26 ton su, bin battaniye, 200 yorgan, 500 koli su-gıda kolisi, 160 su ısıtıcısı, 570 koli kışlık giysi, 500

çocuk bezi, 25 koli kişisel bakım malzemesi ve 30 koli bebek maması ile doldurulan 3 tır bugün yola çıkacak. Bir anne ise elleriyle yaptığı ekmekleri gönderdi.

Herkes ellerinden geldiği kadar yardım etmeye çalıştığını söyleyen Fatih Özyanık, "Doğu bölgesinde üzücü bir durum var. Bizde yardım için bir şeyler topladık. Elimizden geldiği kadar götüreceğiz. A’dan Z’ye herkes yardım ediyor. Biz önce arkadaş çevremize ulaştık daha sonrasında onlarda akrabalarına haber verdiler. Alabildiğimiz kadar alacağız ve yola çıkacağız" şeklinde konuştu.