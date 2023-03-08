8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Rize’de kadın kooperatifleri bir araya gelerek depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Rize’de kadın kooperatifleri bir araya gelerek depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi.

Rize ve ilçelerinde bulunan kadın kooperatifleri 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde "Evden Ele, Tek Yürek" adlı yardım kampanyası ile bir araya geldi. Kadınlar el emeği ile hazırladıkları Rize’nin yöresel yemekleri Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na getirerek vatandaşlara dağıttı. Vatandaşlarında el emeği yemeklere yoğunluk gösterdiği yardım kampanyasında toplanan paralar Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen depremzedeler ihtiyaçlarının karşılanması için verilecek. Düzenlenen yardım kampanyasını ziyaret eden Rize Valisi Kemal Çeber gazetecilere açıklamada bulundu.

Rize’de 7’den 70’e herkesin depremzedelere yardım ettiğini belirten Rize Valisi Kemal Çeber, “Depremin olduğu günden bugüne Rize ayakta. Her şahsıyla, her kesimiyle, resmi, özel, sivil, STK, gönüllü tüm Rize o günden bugüne kalbiyle, gönlüyle, beyniyle, enerjisiyle, yaptıklarıyla ve yapacaklarıyla deprem bölgesinde; hepimiz oradayız. Fiziken buradayız ama her şeyimizle deprem bölgesindeyiz. Bugün dünya kadınlar günü ve böyle anlamlı bir günde de Rize Kadın Kooperatifleri, Rize Belediyemizin kadın kooperatifleri hep beraberce bir yardım kampanyası organize ettiler. Elde edilen geliri de yine afetzedeler, depremzedeler için kullanacaklar. Biz tüm Rize olarak kalbimizle, gönlümüzle her zaman o Rize insanının dünyaca bilinen sıcakkanlılığıyla, samimiyetiyle, dürüstlüğüyle, paylaşım gücüyle afetzedelerimizle beraber oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Yolladığınız miktarın pek de önemi yoktur”

Kadınların depremzedeler için yaptığı yardım kampanyasının düşüncesi güzel olduğunu ifade eden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Rize’deki kadınlarımız, kooperatiflerimi ve kent konseyimiz bir araya geldi. Dediler ki biz meydanda bir yardım kampanyası düzenleyelim. Oradan kazandıklarımızı da Rizelinin aldığından olan kazancı da oraya yollayalım. Yolladığınız miktarın pek de önemi yoktur. Bu sadece bir taraftan olduğunuzu hissettirmeniz oradaki insanların kalbine dokunuyor olmanız ve buradan caddeden geçerken ’haydi şuradan bir şey alayım da o para da oradaki bir çocuğun eline, evine, yuvasına bir değer katsın’ diye düşünüyor olmanız çok değerli. Bu anlamda kadınlarımızın bugün evlerinde elleriyle yaptıkları bu yiyecekleri yine Rizeli vatandaşlarımıza sunarak elde ettikleri sembolik bir parayı oraya yollama düşünceleri çok değerli, çok kutsal” ifadelerini kullandı.