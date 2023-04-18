Rize’de öğrenciler, veliler ve öğrenciler tarafından toplanan çantalar Gaziantep’e gönderildi.

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde devam eden Okul Çantam Rize’den Projesi çerçevesinde yardımseverler tarafından hazırlanan 350 çanta Rize Valisi Kemal Çeber’in Koordinatör Vali olarak görev yaptığı Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gönderildi. Afetten etkilenen çocuklar için çanta ve kırtasiye malzemelerinin toplanması amacıyla yürütülen Okul Çantam Rize’den projesi çerçevesinde öğrenciler ve veliler tarafından 350 okul çantası toplandı.