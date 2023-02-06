Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye’nin birçok çok yerinde hissedilen deprem sonrası Rize’deki arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerinin yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye’nin birçok çok yerinde hissedilen deprem sonrası Rize’deki arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerinin yola çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi.

Deprem sonrası İl AFAD Müdürlüğünden 25 kişilik arama kurtarma ekibi ve 5 tam donanımlı kurtarma aracı, Çayeli Bakır Maden Arama Kurtarma ekibi, 3 UMKE aracı ve 12 kişilik ekip, Rize Kurtarma Ekibi (RİKE), 1 Jandarma Arama Kurtarma Timi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden hasar tespiti için 3 ekip ve 3 araç, 15 tırlık yardım malzemesi Adıyaman ili ve çevre illere doğru yola çıktı.

Rize Valisi Kemal Çeber, yaptığı açıklamada, “Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen 7,4 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. İhtiyaca göre 75 kişilik AFAD ekibimiz ve yardım malzemeleri hazırda bekletilmektedir” dedi.