Rize’de liseli öğrenciler tarafından hazırlanan proje ile Doğu Karadeniz’in en büyük sorunlarından olan seller anlık olarak takip edilebilecek.

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Rize Okullar Arası Bilişim Oyunları ve Teknoloji (ROBOTEK) Yarışması Yenişehir Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. İl genelinde ki okulların öğrencileri tarafından hazırlanan projeler jürilerin ve vatandaşların beğenisine sunuldu. Yarışmada öğrencilerin hazırladığı birbirinden özel projeler yoğun ilgi odağı oldu.

Rize Sosyal Bilimler Lisesi 10. Sınıf öğrencileri ise şehrin korkulu rüyası olan seller, toprak kaymaları ve taşkınları konu alarak bir proje hazırladı. Hazırlanan proje ile beraber şiddetli yağmurların yol açacağı doğal afetler cep telefonu ile anlık olarak takip edilebilecek. Doğu Karadeniz bölgesinde meydana gelen sellerde yaşanan can kayıplarını en aza düşürmek amacıyla geliştirilen projeye 6 ay önce lise öğrencileri tarafından başlandı.

Proje sahibi öğrencilerden Gökdeniz Mehmet Çelik, belirlenen bölgelere yerleştirilen sensörler vasıtası ile meydana gelebilecek tehlikelerin cep telefonlarından anlık olarak takip edilebileceğinin altını çizerek “Projemizde bölgemizde sıkça yaşanan yağışlardan dolayı heyelanlar yaşanmakta. Bu heyelanların önüne geçmek için projemizi geliştirdik. Projemizde birkaç tane sensörümüz ve iki kartımız bulunmaktadır. Bu kartlarımız sensörlerden gelen bilgileri alıp veri tabanımıza aktarıyor. Bu tabandan aldığımız verileri kendi yapmış olduğumuz uygulamaya aktarıyor. Bu uygulama ve cihazın üzerindeki ışıklarla beraber herhangi bir şey olduğunda takip edebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Projeye emek veren bir diğer öğrenci Burak Can Kulaksız ise hazırladıkların sistemin donanımlarından bahsederek “Sistemimizin donamından bahsedeyim. Cihazımızın içerisinde birkaç tane sensör var. Bu sensörler Eğim, toprak nem, şiddet sensörleri ve gps’imiz var. Konumun bulunması için var. Projemizi bölgemize uygun olabilmesi için tasarladık. Faydalı olabilmesi için yaptık. Malum sellerde fazla can kayıpları yaşanıyor. Bunları en aza indirmeyi hedefledik. Bölgemize uygun olduğunu düşünüyoruz. Çok uğraştık” ifadelerini kullandı.