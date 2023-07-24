Ukrayna’dan gelen dansçılar yaşanan savaşa tepki çekmek için siren ve bomba seslerinin eşliğinde dans gösterisi yaptı.

Bu yıl Rize’de 12.’si düzenlenen Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali’ne katılan Ukraynalı dansçılar ülkelerinde yaşanan savaşa tepki çekmek için özel bir dans gösterisi sundu. Ülkelerinde yaşanan savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Ukraynalı çocuklar, savaşın son bulmasını ve biran evvel ülkelerine geri dönmek istiyor. Dans edilirken arkadan gelen bomba ve siren sesleri dikkat çekerken dans gösterisinin ardından 8 yaşındaki Milana Savchenko, gazetecilere yaptığı röportajda, “Çok korkuyorum. Bizim ülkemiz çok sorun yaşıyor” cümlesinin ardından gözyaşlarına hâkim olamadı.

“Siren altında yaşamak mümkün değil”

Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen İngilizce ve Fransızca öğretmeni Natalia Karaca, çocukların siren altında yaşamamaları gerektiğini belirterek “Biz buraya Ukrayna’dan geldik. Ukrayna’da savaş döneminde çocuklar ile Türkiye’ye geldik. O yüzden biz istiyoruz çocuklar savaştan kurtulsun. Çocuk hakları vardır. Savaşsız yaşamak, eğlenmek, eğitim almak. Siren altında olmak değildir. En büyük zararı çocuklar görüyor. Gelecekte ne olacak kimse bilmiyor. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Biz dansımızda bulunan siren sesin istiyoruz ki bu bütün Dünya duysun. Sadece Ukraynalı değil. Çocuklarda bu psikoloji bozuyor. Herkesin psikolojisini bozuyor. Siren altında yaşamak mümkün değil. Bombalar altında yaşamak mümkün değil. Bizim çocuklar yaşamaya devam ediyor. Şiddetli savaş devam ediyor ama herkes geri dönüyor. Kendi topraklarında yaşamak istiyor. Çocukları kurtarmak için yaptık. Çocuklar bu siren sesini duymasın. Bu dansı bunu için yaptık. Benim arkadaşlarım kocalarını kaybetti. Ben orada öğretmendim, benim öğrencim orada öldü. Bizim çocuklar bu dünyayı kurtaracak. Bu siren seslerini herkes duyacak ve bizde de barış olacak” diye konuştu.

“Ben savaş istemiyorum, barış istiyorum”

11 yaşındaki dansçı Stanislav Lukyanenko ise kendi ülkesinde eğlenmek istediğini ifade ederek “Ben savaş istemiyorum, barış istiyorum. Okullara gideyim. Ukrayna’da eğleneyim. Ukraynayı çok seviyorum” ifadelerini kullandı.