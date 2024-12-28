Rize’de kafasından vurularak hayatını kaybeden Aylin Ekşi’nin ölümünün şüphelisi 2 aylık evli olduğu üsteğmen eşi ilk kez hakim karşısına çıktı.

Olay, 18 Haziran 2024 Salı günü, akşam saatlerinde Rize’nin Kalkandere ilçesinde meydana gelmiş, İlçe Jandarma Komutanlığı lojmanlarında yaşayan Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, eşi Aylin Ekşi’nin (40) evde intihar ettiğini iddia etmişti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Üsteğmen Ekşi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece eşini öldürme şüphesi ile tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 2 ay önce evlendiği eşinin ölümü ile suçlanan şüpheli Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, ilk kez hakim karşısına çıktı. Rize Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan sanık Aydın Samet Ekşi, savunmasında Aylin Ekşi’nin kendi hayatına son verdiğini iddia etti. Polise verdiği ifadelerle mahkemede söyledikleri çelişen Aydın Samet Ekşi, söylediklerine itibar edilmesini talep etti.

Meslektaşını arayıp bilgi almış

Mahkemeye tanık olarak katılan bir vatandaş sanık Samet Ekşi’nin daha önce kendisine eşini öldürmesi veya darp etmesi durumunda olayla kimin ilgileneceğini sorduğunu dile getirerek, "Balayından sonra 1 kez sanık ile sohbet ettiğimiz sırada yine hatırladığım kadarıyla kendisi alkollüydü. Yapmış olduğumuz bu konuşma sırasında sanık Aylin’i vurursam veya döversem bu olaya kim bakar şeklinde bana sormuştu. Ben de kendisine bu olaya savcılığın bakacağını, ancak bu işi polislere devredeceğini, fakat böyle bir şeyin kesinlikle rezillik olacağını ve olmaması gerektiğini söylemiştim" ifadelerini kullandı.

Sanık Ekşi’nin sürekli alkol alarak agresifleştiğini de dile getiren tanık, “Sanık hemen hemen her gün saat 20.00’den sonra alkol alırdı, agresifleşirdi ve telefon üzerinden bağırıp çağırıp görüşmeler yapardı” şeklinde konuştu.

Maktul eline daha önce silah almamış

Aynı lojmanda ikamet eden bir başka tanık ise eşlerinin bir arada olduğu sırada maktul Aylin Ekşi’nin eline daha önce silah almadığını ve silahtan çok korktuğunu dile getirdiğini söyledi. Tanık mahkemedeki ifadesinde, "Olay tarihinden 1 hafta kadar öncesinde 13 Haziran civarında, eşimin bulunduğu ve yine personellerin eşlerinin bulunduğu bir ortamda muhabbet esnasında bir adet silah sesi duyulmuş. Bunun üzerine maktule kendisinin silahlardan çok korktuğunu, eline silah dahi almadığını burada da söylemiş. Ben bu hususu eşimden duydum” dedi.

Olay yerinde keşif yapılmasını isteyen mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet istemi ile yargılanan sanık Samet Ekşi’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi ve davayı 20 Şubat 2025 tarihine erteledi.