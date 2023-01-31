Rize’de üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki minik futbolcunun anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Rize’de üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki minik futbolcunun anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Çaykur Rizespor’un 8-10 yaş takımı oyuncusu 8 yaşındaki Yiğit Demirel, 7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 16.45 sıralarında Çaykur Rizespor’un altyapı tesislerinde kale direği üzerine devrildi. Kaldırıldığı hastanede, 3 günlük yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Küçük Yiğit için bugün Rize’nin İyidere İlçesinde futbol turnuvası düzenlendi. Turnuva, Çaykur Rizespor, İyidere Belediyespor, Ofspor, Pazarspor’un altyapı takımları ve Gürcistan’dan gelen Portus Batumi ve Poti Kolkheti’in altyapı takımları arasında düzenlendi. Düzenlenen turnuvada finale kalan Çaykur Rizespor ve Portus Batumi arasında geçen kıyasıya mücadelenin kazananı Rizespor oldu. Rizesporlu oyuncular turnuvanın şampiyonu olunca büyük coşku yaşarken Portus Batumi takımının oyuncuları gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlayan oyuncuları gören Rizesporlu oyuncular minik arkadaşlarını teselli etti. Rizesporlu oyuncuların maçı kazanmasıyla ’Yiğit ölmedi, kalbimizde yaşıyor’ sloganları atıldı. Turnuvanın kazananlarına kupa verilirken Yiğit’in annesi Huriye Demirel ve babası Uğur Demirel’e plaket verildi.

"Yiğit’i hiç bir zaman unutmadık unutmayacağız"

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, "Kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Yiğit Demirel’in üzüntüsünü bütün ilçelerimizde hissettik. Yiğit kardeşimiz artık altyapı takımlarımızın yüzü olacağına inandık. Derepazarı Kaymakamlığı, İyidere Kaymakamlığı, İyidere Belediyesi ve Çaykur Rizespor kulübünün destekleriyle Yiğit Demirel adına ilk kez düzenlendi. Yiğit’i hiç bir zaman unutmadık unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Umarım Yiğit de bize şefaatçi olur"

İyidere Kaymakamı Hasan Musab Okatan,"Bugün güzel bir turnuva geçirdik. Asıl amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Bugün kaybeden olmadı. Herkes kazandı. Umarım Yiğit’te bize şefaatçi olur" dedi.

"Yiğit’in yarım bıraktığı futbol hevesini arkadaşları tamamlayacak"

Uğur Demirel, "Yiğit’in yarım bıraktığı futbol hevesini arkadaşları tamamlayacak. Belediye Başkanımız sayesinde güzel bir organizasyon oldu. Ben gençlerin hepsinin ileride çok iyi bir futbolcu olacaklarına inanıyorum. Çok da söyleyecek bir şeyimiz yok. Oğlumuz keşke burada olsaydı. Arkadaşlarıyla beraber top koştursaydı ama evladım Cennet’te güzel bir yerde.