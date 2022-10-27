Rize Merkez’e bağlı Müftü Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Berat Camii dualar eşliğinde açıldı.

Rize Merkez’e bağlı Müftü Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Berat Camii dualar eşliğinde açıldı.

Rize Merkeze bağlı Müftü Mahallesi’nde bir apartmanın altında mescit olarak yaptırılan ancak artan nüfus yoğunluğu nedeniyle kapasitesi yetersiz kalan Berat Camii için yeni bir cami inşa edilmesi kararı alındı. 25 Ocak 2021 tarihinde 500 metrekare alan üzerinde yapımına başlanan 750 kişi kapasiteli cami inşaatı tamamlandı. İl Müftüsü Naci Çakmakçı’nın duası ile birlikte kurdele kesilerek cami ibadete açıldı.

İl Müftülüğünce düzenlenen açılış merasiminde konuşan Rize Valisi Kemal Çeber, "Cami yapımına başlarken o gün Bismillah dedik, bugün ise tamamlandığını gördüğümüz için canı gönülden göğsümüzü gere gere Elhamdülillah diyoruz. Mahallemizin böyle bir camiye ihtiyacı vardı. Çok güzel bir eser meydana geldi. Hayır işlerinde öncülük ettiği için Rizelileri çok seviyoruz. Camimizin inşa edilmesinde katkıları olan hayırsever iş insanlarına ve emeği geçen tüm vatandaşlarımıza en içten şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Naci Çakmakçı yaptığı konuşmada, “Bu güzel mabedin açılışını gerçekleştirmeyi bizlere nasip ettiği için Yüce Rabbimize hamd ediyor, son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.