Rize’nin Ardeşen ilçesinde 2023 Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışları gerçekleştirildi.

Ardeşen Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen Karadeniz Off-Road Kupası 4. Ayak Yarışları nefes kesti. Türkiye’nin yanı sıra Gürcistan’dan da yarışmaya katılım sağlandı. Yarışlarda toplamda 32 araç ile 64 sporcu mücadele etti. Birinci olmak için mücadele veren yarışmacılar birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Yapılan yarışı Ordu Off-Road Kulübünden Hüseyin Kutucu birinci sırada tamamlayarak birincilik ödülünün sahibi oldu.