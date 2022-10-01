Rize’de yangın ihbarında bulunan kreş öğrencileri, itfaiye görevlilerinin 308. yıl dönümünü kutladı.

Rize’de yangın ihbarında bulunan kreş öğrencileri, itfaiye görevlilerinin 308. yıl dönümünü kutladı.

Rize’de 112’yi arayarak yangın ihbarında bulunan özel bir kreş öğrencileri, İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 308. yıldönümü için ilginç bir süpriz hazırladı. Yapmış oldukları yangın ihbarı üzerine olay yerine ulaşan itfaiye erlerini alkışlarla karşılayan minik öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte iffaiyecilerin 308. yıl dönümünü kutladılar.

Minik öğrenciler yapmış olduğu bu hareket her ne kadar hoş karşılansa da, itfaiyeciler tarafından öğrencilere asılsız ihbarların yapılmasının zaman kaybına yol açtığı ve başka olaylara müdahalede geç kalınabileceği yönünde bilgiler aktarılarak günlük yaşantılarında asla 112’yi meşgul etmemeleri gerektiği anlatıldı.