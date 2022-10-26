Rize’nin Çayeli ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kaldığı binada çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Rize’nin Çayeli ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kaldığı binada çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Yangın, ilçeye bağlı Eskipazar mahallesinde saat 04:30 civarlarında bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, mahallede Gürcistan uyruklu vatandaşların ikamet ettiği binada sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürme çalışmalarına başladı. Çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale gelirken bir vatandaş vücudunun çeşitli yerlerinden 1. derece yanık olduğundan ötürü yaralı bir şekilde ambulans ile hastaneye sevk edildi. Çıkan yangın ekiplerin iki saatlik çalışmasinin ardından kontrol altına alındı.