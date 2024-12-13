Rize’de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde öğrenci velilerinin kıyasıya yarıştığı ‘Şefler yarışıyor’ etkinliği düzenlendi.

Rize’nin Pazar ilçesindeki Hamidiye mahallesindeki bir okulda ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’ çerçevesinde ‘Şefler Yarışıyor’ adı altında etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte öğrenci velileri Laz Böreği, Zeytinyağlı Karalahana Sarması ve Hamsili Ekmek kategorilerinde kıyasıya yarıştı. Veliler kendi elleriyle hazırladıkları ürünleri jürinin beğenisine sundu. Yarışmada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Ardeşen Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Kızıltan, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Ayşenur Saklı, Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Onat, Öğr. Gör. Ayşe Gülnihal Altın, Şef Ali Erdem Güney jüri üyesi olarak yer aldı.

Yarışmada her kategorinin birincisine altın, diğer dereceye girenlere çeşitli hediyeler ve tüm katılımcılara sertifikalar takdim edildi. Laz Böreği kategorisinde 395 puan alan Hanife Kepenek birinci olurken, 352 puan ile Kıymet Özgümüş ikinci ve 346 puanla Hicran Biberoğlu isimli veli üçüncü oldu. Zeytinyağlı Karalahana Sarması kategorisinde ise Tuğba Biberoğlu Gültekin 356 puanla birinci Ayten Ayanoğlu 348 puan ile ikinci, Nazan Aladağ Terbiyik ise 342 puan ile üçüncü oldu. Yarışmanın bir diğer kategorisi Hamsili Ekmek kategorisinde de birinci, Neşe Okumuş 362 puan toplarken, ikinci Seda Şanal 356 puan, üöüncü Sema Toplaoğlu da 349 puan topladı.

Etkinliğe Pazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Gündüz, Ardeşen Milli Eğitim Müdürü Ömer Beyazal’ın yanı sıra Pazar ve Ardeşen ilçesi Belediye Başkan Yardımcıları, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.