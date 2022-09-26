Rize’nin İyidere ilçesinde Uzman Çavuş Osman Özsoy’u arızalanan araca yardım ettiği sırada çarparak ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü tutuklandı.

Rize’nin İyidere ilçesinde Uzman Çavuş Osman Özsoy’u arızalanan araca yardım ettiği sırada çarparak ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü tutuklandı.

Uzman Çavuş Osman Özsoy karakolun önünde bozulan aracı yoldan çekmek için yardım ettiği sırada karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldı. Ağır yaralanan Özsoy’u tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Uğur Coşkun, ’Hız sınırlarına uymamak, dikkatsiz, tedbirsiz araç kullanmak, taksirle adam öldürmeye sebebiyet verme’ suçlarından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.