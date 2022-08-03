Türk Yıldızları, Rize Çay Çarşısı semalarında yaklaşık 50 dakika gösteri uçuşu yaptı.
RİZE (İGFA) - Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın uçuşunu şehrin farklı bölgelerinde heyecanla izledi.
Bazı vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tanıtımı, Türk Hava Kuvvetleri’nin disiplin ve etkinliğinin anlatılmasını amaçlayan gösteriyi telefonlarıyla kaydetti.
Uluslar arası tatbikatlarda, ilk 3’te olan, Türk Yıldızları, dünyanın sayılı Hava Kuvvetleri’nin sahip olduğu gücü Rize Belediyesi katkılarıyla Rize halkına gösterdiler.
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