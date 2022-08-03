Uluslar arası tatbikatlarda, ilk 3’te olan, Türk Yıldızları, dünyanın sayılı Hava Kuvvetleri’nin sahip olduğu gücü Rize Belediyesi katkılarıyla Rize halkına gösterdiler.

Bazı vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tanıtımı, Türk Hava Kuvvetleri’nin disiplin ve etkinliğinin anlatılmasını amaçlayan gösteriyi telefonlarıyla kaydetti.

Türk Yıldızları, Rize Çay Çarşısı semalarında yaklaşık 50 dakika gösteri uçuşu yaptı.

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