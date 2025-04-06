Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan ile TSYD Sivas Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Rize’de TSYD il temsilciliğiyle bir araya geldi.

Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda Sivas - Rize dostluğu vurgulanırken, Rize TSYD il temsilciliğinde görev yapan basın mensuplarının talep ve sorunları dinlendi. Toplantıya, TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, TSYD Sivas Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Yiğit, Göktürk Fırat, Mustafa Ateş ve Oğuzhan Sarzep’in yanı sıra TSYD Rize Temsilcisi Osman Can, Rize Aktif Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Bayrak ve Rize’de görev yapan basın mensupları katıldı.

Toplantıda; mesleki gelişim, dayanışma ve şehirler arası dostluk arasında önemli mesajlar verildi.

Toplantı sonunda ayrıca Rize’deki yeni TSYD üyeleri Aytekin Kalender’e, Selim Denizalp’e ve Hasan Fehmi Demir’e de rozetleri takıldı.