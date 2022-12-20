Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Rize’de yapılacak olan, toplamda 28 bin 274 kişinin başvuru yaptığı, bin 100 konut için, hak sahibi belirleme kurası çekildi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Rize’de yapılacak olan, toplamda 28 bin 274 kişinin başvuru yaptığı, bin 100 konut için, hak sahibi belirleme kurası çekildi.

TOKİ tarafından hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde Rize’nin ilçelerine inşa edilecek konutların hak sahipleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kura çekimleriyle belirlenmişti. Rize’de Merkez, Kendirli Beldesinde ve Güneysu ilçesinde yapılacak bin 100 konutun hak sahipleri de bugün gerçekleştirilen kurayla belirlendi. Kura Rize Gençlik Merkezi’nin toplanı salonunda noter tarafından gerçekleştirilen kurada bin 100 konut için yapılan 28 bin 274 başvuru değerlendirildi. Hak sahiplerinin belirlendiği bin 100 konutun 673’ünün Rize Merkez’de, 77’si Kendirli beldesinde ve 350’si Güneysu ilçesinde yapılacağı belirtildi.

Yapılacak konutların yöre mimarisine uygun şekilde inşaat edileceğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş, "Bugün Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın uhdesinde Sosyal Konut Projesi çerçevesinde Rize ilimizde yapılacak olan bin 100 konutun kura çekimi gerçekleştiriliyor. Yaklaşık ilimizde 28 bin 274 başvurunun kurası bugün çekilerek tamamlanacak. Bin 100 konutumuz inşallah en yakın zamanda yapılacak. Yapılacak konutlar yöre mimarisine uygun, mahalle kültürünü yaşatan ve aynı zamanda komşuluk ilişkilerini geliştiren konutlarımız en kısa zamanda yapılarak halkımızın yaşamına sunulacak" ifadelerini kullandı.

Kuradan kendisine ev çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Yusuf Karali, "Evin bana çıktığı için mutluyum. Ben ilk defa böyle bir kuraya katıldım. Katıldığım kurada da çıktı. Allah devletimize zeval vermesin. Emekli kategorisinden katılmıştım. Çıktığı için çok mutluyum. Emekli olduk ve bugüne kadar geldik. İlk defa bugün evim oluyor" şeklinde konuştu.