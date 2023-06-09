Rize’de çay taşımakta kullanılan teleferikten düşerek yaralanan kadın, 300 metre boyunca elde taşınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkeze bağlı Dağsu Mahallesi’nde meydana geldi. Çay bahçesinde çalışan H.K. (47) isimli kadın, çay taşımak için kullanılan teleferikten düşerek yaralandı. Yerde hareketsiz kalan kadın için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından düştüğü yerden alınan H.K., 300 metre boyunca elde taşınarak ambulansa konuldu. Yaralı kadın, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.