Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından organize edilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST coşkusu Rize’yi sardı. Bugün açılışı yapılan ve 14 Ağustos tarihine kadar Rize Sahil Belediye otoprakında devam edecek olan dünyanın en önemli teknoloji festivali TEKNOFEST’e özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Rize’deki yarışmalar ise, insanlık yararına teknoloji, turizm teknolojileri, eğitim teknolojileri ve çip tasarım yarışmaları olmak üzere toplamda 4 yarışma yapılacak. Yapılacak olan yarışmalara toplamda 97 bin 186 takım başvurusu alınırken 699 takım ve 3 bin 32 yarışmacı ise finallerde kıyasıya mücadele edecek. Festivale Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve protokol üyeleri katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından organize edilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST coşkusu Rize’yi sardı. Bugün açılışı yapılan ve 14 Ağustos tarihine kadar Rize Sahil Belediye otoprakında devam edecek olan dünyanın en önemli teknoloji festivali TEKNOFEST’e özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Rize’deki yarışmalar ise, insanlık yararına teknoloji, turizm teknolojileri, eğitim teknolojileri ve çip tasarım yarışmaları olmak üzere toplamda 4 yarışma yapılacak. Yapılacak olan yarışmalara toplamda 97 bin 186 takım başvurusu alınırken 699 takım ve 3 bin 32 yarışmacı ise finallerde kıyasıya mücadele edecek. Festivale Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve protokol üyeleri katıldı.

Açılışta konuşma yapan Rize Valisi Kemal Çeber, "İlimize dışarıdan gelen bakanlarım, özel konuklar ve geleceğin sevgili öğrencilerim hepinize canı gönülden hoşgeldiniz diyorum. Böyle bir festivalin Rize’de ev sahipliği yapabilmek gururunu yaşıyoruz. Teknofest marşında söylendiği gibi Bu milletin çocukları tasarlayıp yarınları dolduruyor semaları inşallah öylede olacak. Sevgili gençler burada her şey sizin için yapılıyor. Yeter ki siz tasarlayın, yeter ki siz düşünün, yeter ki siz gayret edin. Artık önünüzde milli figürler var. İnşallah sizin de onlar gibi olabilecekler. Türkiye’nin birbirinden güzel 76 ilinden çok güzel bir yer olan Rize’ye tekrardan hoşgeldiniz" şeklinde konuştu.

TEKNOFEST ile gençlerin yaptıkları projeleri desteklediklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye milli teknoloji hamlesini imza atıyor. Türkiye tıpkı yüzyıl önce kuruluşunda ortaya koyduğu tam bağımsızlık iddiasına en güçlü şekilde sahip çıkıyor. Tam bağımsızlık dediğimizde aklımıza öncelikle savunma sanayi geliyor ki gerçekten savunma sanayinde bu millet bu adeta destan yazdı. Bugün Türkiye savunma sanayinde sadece yüksek teknolojinin müşterisi tüketicisi değil, yüksek teknolojiyi en ileri düzeyde geliştirebilen kendi ihtiyaçları için kullanabilen değerlendirebilen aynı zamanda da rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke haline geldi. 40’dan fazla yarışmada yüzbinlerce gencimizin projelerine destek oluyoruz. Bizim çok genç çok dinamik bir nüfusumuz var. Nüfusumuzun ortanca yaşı 32 iken Avrupa’nın bazı ülkelerinde ortanca yaş 47-48’e çıktı. Dünyayı yüksek teknoloji dönüştürüyor, geliştiriyor, yüksek teknolojiye bütün dünyada gençler imza atıyor. O vakit yapmamız gereken en önemli iş gençlerimizi milli teknoloji hamlesinin paydaşı kılmak. Varsa onların önündeki engelleri kaldırmak onların yanında olmak. İşte bu anlayışla Bu yoldan asla geri adım atmayacağız. Türkiye’yi tam bağımsızlık iddiasına TEKNOFESTler’le taşıyor olacağız" ifadelerini kullandı.