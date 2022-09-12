Rize’de durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kişi silah kaçakçılığından gözaltına alındı.

Rize’de durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kişi silah kaçakçılığından gözaltına alındı.

Pençe-Kilit şehidi Fatih Kalkan son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit şehidi Fatih Kalkan son yolculuğuna uğurlandı

Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, aracın yedek lastiği içerisine gizlenmiş 6 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 6 adet şarjör ve 130 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.