Rize’de durdurulan bir araçta yapılan aramada el yapımı 8 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.

Rize’de durdurulan bir araçta yapılan aramada el yapımı 8 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.