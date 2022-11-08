Rize’de durdurulan bir araçta yapılan aramada el yapımı 8 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.

Rize’de durdurulan bir araçta yapılan aramada el yapımı 8 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.