Rize’de durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde el yapımı silahlar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Rize’de durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde el yapımı silahlar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Rize Şehir Hastanesi projesinin dolgu çalışmaları sürüyor Rize Şehir Hastanesi projesinin dolgu çalışmaları sürüyor

Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde 7 adet el yapımı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.