İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23-26 Şubat tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda toplam 19 adet el yapımı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, şahıslardan M.Y. ve S.Y. işlemlerinsı ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize Artvin Havalimanını 596 bin 677 kişi kullandı

Rize Artvin Havalimanını 596 bin 677 kişi kullandı

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